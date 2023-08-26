Devrilen saman yüklü kamyonun şoförü 'Yüzde 90 yol hatası var'

Nevşehir’de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kimsenin burnu bile kanamadı.

KAYNAK: DHA
Devrilen saman yüklü kamyonun şoförü 'Yüzde 90 yol hatası var'

DHA'nın haberine göre; sürücü, kaza nedeni olarak yol yapım çalışmalarını gösterdi.

Virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Güzelyurt Mahallesi 80’inci Yıl Bulvarı Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Avanos ilçesi Kalaba Mahallesi’nden Aksaray’a saman götürmek için yola çıkan Mehmet Aslan yönetimindeki 63 D 8309 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü yara almadan kurtuldu

Kazada sürücü Aslan yara almazken, saman balyaları yola saçıldı. Sürücü Aslan, kaza sonra yaptığı açıklamada, “Yol yapımı var. Güzergah değişik, yol eğri. Araba havalı. Yüzde 90 yol hatası var. 2 aydan beri çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yaz günü yol yapmaya çalışıyorlar. Turistlerin olduğu bir dönemde yol yapmaya çalışıyorlar. Çevreyolu olmayınca, bizi böyle şehir merkezine sokuyorlar. Eğri yola girip araba böyle devriliyor” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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