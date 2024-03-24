Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanların makus talihi. Kesilmeye gidiyorlardı kaza kurbanı oldular

Mersin'deki üzücü kaza, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi’nde meydana geldi. Turgut Ç'nin idaresindeki 56 AE 808 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR'ın dorsesinde bulunan yaklaşık 60 büyükbaş hayvandan bazıları telef oldu. Sıkışarak yaralanan hayvanların kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Kurtarılan hayvanlar başka bir araca nakledildi.