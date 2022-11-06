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Sürücü tavan camından çıkıp ağladı. Polis elinde kürek kum attı

Karabük’te frenleri boşaldığı iddia edilen cam madeni yüklü tır devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve devrilen tırın kupasındaki tavan camından dışarı çıkan sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 01:14
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Devrilen tırın tavan camından çıkıp ağladı. Yola dökülen mazotlara polisler ellerinde kürek kum attı

Sürücü tavan camından çıkıp ağladı. Polis elinde kürek kum attı
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Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara’ya taşıyan Mustafa Sönmez (30) idaresindeki 06 FH 8212 plakalı tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı.

Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan cam madeni yüklü tır yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yan yatan tırın tavan camından dışarıya çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yolun kenarına oturarak yakınlarına kaza yaptığı bilgisini veren sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada sürücünün ayağında ayakkabılarının olmadığını fark eden itfaiye ekipleri ise yan yatan Tır’ın sürücü kapısının kenarındaki ayakkabıları bularak sürücüye teslim etti.

KARAYOLU EKİBİ İŞLEM YAPMADI POLİS ÖNLEMİ KENDİSİ ALDI

Kaza sonrası yan yatan tırın yakıt deposundan sızan litrelerce mazot yola yola akmaya başladı. Trafik polisleri bir başka kazanın yaşanmaması adına sürücülerin dikkatli geçmesi noktasında uyararak, gerekli temizliğin yapılması için Karayolları ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen karayolu ekibi yola akan yakıtla ilgili bir işlem yapmayınca trafik polisi kendince önlem almaya çalıştı. Yaklaşık 1 ton civarındaki yakıtın tanktan yola akmaya devam etmesi üzerine trafik polisi eline aldığı kürekle, devrilen tırdaki cam madeni ve yol kenarındaki kumlarla ark yaparak yönünü yola akmasını engellemeye çalıştı.

Dakikalarca işçi gibi elindeki kürekle kum ve cam madeninden ark yapan trafik polisinin çabası sonrası akan yakıtın yönünü yol kenarına çevirdi. (İHA)

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