Fenerbahçe’nin kaderinin 3 kez nasıl değiştiğini açıkladı

Fenerbahçe, Kayserispor’u ağırladığı karşılaşmada rahat bir futbol oynadı ve 3 puanı 3 golle aldı. Son anlarında, “Yönetim istifa” sloganları duyulan maçta; Galatasaray’ın Karagümrük deplasmanında yaşadığı gel-gitler büyük etki gösterdi. Lider durumda bulunan sarı kırmızılı ekibin 3-2 gülmesiyle; Kanarya galibiyete ulaşsa da hevesi kursağında kaldı.

Fenerbahçe için zihinsel olarak zorlu bir maçtı çünkü sarı lacivertliler ile şampiyonluk yarışında peşinden gittiği rakibi Galatasaray arasındaki puan farkı iyiden iyiye açılmıştı.

Gelecek hafta RAMS Park’ta sarı kırmızılı rakibine konuk olacak Kanarya, Kayserispor mücadelesine epey öz güvenli başladı. Sahayı rakibine dar eden Fenerbahçeli yıldızlar, oyunu tek bir yarı alanda oynamaya kararlı gözüküyordu.

İLK CİDDİ TEHLİKE FRED’LE…

Tadic’in şık pasında Fred’le 11. dakikada gole yaklaştı ev sahibi… Momentumu ve taraftar desteğini arkasına alan İsmail Kartal’ın öğrencileri; aradığı golü 18’de sezonun sürpriz golcüsü Michy Batshuayi ile buldu.

Penaltı noktasına yakın bir noktadan sol ayağıyla yere düşerken müthiş vuran Batshuayi, kaleci Bilal’i çaresiz bıraktı: 1-0. Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı takım Kayserispor olan Batsman, aynı rakibe karşı 4. maçında 6. golünü kaydetti.

TRİBÜNLER BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin gözü sahada, kulağı ise Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaydı. Kronometreler 35’i gösterirken Galatasaray, Karagümrük karşısında 1-0 geriye düşünce sarı lacivertli taraftarlar da ateşlendi. Binlerce kişi ayağa kalkıp tezahüratlar yaparak şampiyonluk için umut tazeledi.

Maçta 40. dakikaya girilirken Kayserispor’un isabetli şutu yoktu. Çok cılız iki deneme yapıp Livakovic’in kalesini bulamamışlardı.

OOSTERWOLDE & DJIKU A.Ş.

Fenerbahçe tıpkı ilk gol öncesi olduğu gibi bu defa Tadic’le Kayseri’ye karşı tehlike yaratsa da kaleci Bilal topu kurtardı. Bu ataktan 7 dakika sonra 43’te Oosterwolde harikalar yarattı. Sakatlığı sonrası, “Sezonu kapattı” denilen deneyimli yıldız, hızlıca geri döndü sahalara… Kayserispor’un iki oyuncusunu sol kanatta harika şekilde çalımlayıp tehlikeyi büyüttü ve ileri çıkan -bu maçta savunmanın önünde görev yapan- Djiku golcü vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

EN ÇOK GOL ATILAN İKİNCİ SEZON…

İlk yarı itibariyle sarı lacivertliler 15 şut atıp 11 isabet buldu. Kayserispor ise kaleyi bulan 1 şut çekebildi yalnızca… Fenerbahçe, Kayseri’ye attığı ikinci golle; lig tarihinde en çok gol attığı ikinci sezona ulaştı. 103 gollü rekordan sonra 2005-06 sezonunda 90 gol vardı. 2023-24 sezonunda lig bitmeden 91 gol olmuştu. 103 gollü sezonda İsmail Kartal oyuncuydu, bu sezon ise teknik direktör olarak kenardaydı.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI

İlk devre itibariyle geriden çıkarken Kartal Kayra’da pas merkezi yaratan ve topu hep orada toplayıp ileri taşımaya çalışan Kayseri, Kartal yanına iyi eşlikçiler bulunca ileriye pek çıkamadı.

Devre arasına gidilirken Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 1-1’lik beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe takımı inancını sürdürüp ikinci yarı dönüşünde kuvvetli oyununu sürdürdü. Ferdi, devrenin hemen başında skoru 3-0 yapıp maçı orada bitirme fırsatını bulsa da kaleci Bilal gole izin vermedi.

ÇAĞLAR AÇILIŞI YAPTI!

Öyle dalga dalga şekilde rakibinin üzerine geldi ki Fenerbahçe, Kayserispor eli kolu bağlı kaldı. Szymanski 59’da sol kanatta topla buluştu ve kestiği müthiş ortada Çağlar kale sahası önünde ağları havalandırdı: 3-0. Sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz haftalarda bugün oynadığı oyunun yüzde 50’sini bile oynasaydı çok rahat galip gelebilirdi. Sahada gerçekten şampiyonluğu hak edecek bir performans ortaya koydular. Bu durumun biraz da zirveyle aralarında açılan puan farkından kaynaklandığına inanıyorum.

TÜM BRANŞLARDA FARKLI, FUTBOLDA FARKLI…

Fenerbahçe diğer branşlarda rahat rahat bulunduğu alanları domine edip kazanma ya da kaybetme şüphesi/baskısı olmadan güle oynaya kazanıyor. Ancak konu futbol olduğunda camiada kolektif olarak çok büyük sıkışıklıklar yaşanabiliyor.

Nitekim Galatasaray’ın Karagümrük karşısında 2-1 öne geçmesi sonrası sarı lacivertli tribünlerden 74. dakikada, “Yönetim istifa” sesleri yükseldi.

OLİMPİYAT’TAN HABER GELİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Kalan sürede maç âdeta ‘formalite’ olmaya doğru gidiyorken ve sarı lacivertli tribünler negatif yönde ateşlenmişken; Galatasaray karşılaşmasında skorun yeniden eşitlendiği (2-2) bilgisi gelince Kadıköy’deki hava bir anda değişti. Tribünler yeniden ayaklanarak takıma desteğe başladı.

Fenerbahçe maçı hem oyun hem de skor anlamında rahat bir alana çekerek gelecek hafta Galatasaray deplasmanında oynanacak derbiye odaklanmaya başlamıştı bile… Bu süreçte Kayserispor birkaç cılız atak daha geliştirdi.

3 PUANIN TADI, HERKESİN KURSAĞINDA KALDI

Fred ile 88. dakikada gole çok yaklaşan Kanarya, farkı 4’e çıkaramadı. Tam da o anlarda herkesin kulağının olduğu Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan Galatasaray’ın 3-2 öne geçtiği haberi geldi. Fenerbahçe umutlarını iyice düşürmek zorunda kalarak haftayı 3 puanla tamamlasa da; ne futbolcular galibiyetin, ne de taraftarlar hayatın tadını çok alamadı.

Kayserispor mücadelesinin son anları da yine belli bir taraftar kitlesinin yönetimi protestosuyla geçildi.