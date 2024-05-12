Emekliye zam yapılsaydı seçimlerin sonucu değişir miydi? Çok konuşulacak anket sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye zam yapılsaydı seçimlerin sonucu değişir miydi? Çok konuşulacak anket sonuçları
'Emekli maaşlarına zam yapılsaydı AKP'nin yerel seçimden birinci çıkar mıydı' sorusu bu anketle yanıt buldu.

MetroPOLL Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024' anketinde seçim öncesi zam bekleyen emeklilerin maaşında artış yapılmamasının seçimlere olan yansıması vatandaşlara soruldu.

17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?” sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 48,2’si “Evet, çıkardı” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” şeklinde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 5,9’u ise “fikrim yok/cevap yok” yanıtı verdi.

anketsonuc.jpgAnketten çıkan sonuçlar partiler üzerinden de incelendi. Buna göre AKP'lilerin yanıtı yüzde 66’sı “Evet” çıkardı şeklinde oldu. CHP’ye o verenlerin yüzde 38,2’si ise yapılacak zammın seçim sonuçlarını değiştireceğini söyledi.

MHP seçmeninin yüzde 62,7’si zammın sonuçları değiştireceği yönünde görüş bildirdi.

“DİKKATLİ OLMALILAR”

Metropoll’ün kurucusu Özer Sencar, söz konusu anket sonuçlarını bir değerlendirmeyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Sencer paylaşımına, “Ne CHP’nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AKP’nin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar” notunu düştü.

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