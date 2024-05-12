Trabzonspor'daki 'çok özel' adamları açıkladı

Papara Park’ta, bu serin pazar gecesine hükmeden gerçeğin adı galibiyet duygusuydu, bu da ev sahibinde mevcuttu ama ilk yarıdaki 3, 4 gollük farkı, orta hakem Emre Kargın engelledi.

Küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor, TFF’nin vereceği 2 milyon 300 bin liralık galibiyet primi için deplasmanda puan ya da puanlar aradı ama özellikle ilk yarıda net bir pozisyon bulamadı. Genelde orta alanda oluşturduğu girdaptan çıkamadı, boğuldu.

İlk 8 dakikada Nijeryalı Kule! Onuachu’nun kafa ve ayakla iki nefis golünün sonucunda, iki takım arasındaki düşünce faktörü değişti. Bu 90 dakikanın anlamını bilmeyen, daha doğrusu bir anlamı çok kalmayan sarı-siyahlılar misafir gibi geldi konuk gibi gitti.

Oyuna kötü bir başlangıç yapan boğazın çocukları önünde, ilk yarıda çok farklı öne geçebilirdi Trabzonspor ama iki net penaltı pozisyonunu ‘es’ geçen orta hakem, ilk 45 dakikanın sadece 2-0 bitmesine sebep oldu. İstanbulspor’un Kaptanı Ali Yavaş’ın ceza alanında resmen Visca’yı arkadan sert bir hamleyle düşürmesine ve Coly’in yandan gelen topa kafa ile müdahalesinde, topun yine kendi koluna çarpmasına da ceza noktası gösterilmeyince, bordo-mavililer umduğunu değil bulduğunu cebine koydu.

VAR’daki Erkan Ergin, vücut teması olan ilk penaltı enstantanesini değil, ikinci penaltı fotoğrafını inceleyebildi sadece.

Cezalı tribünler bu gece de sessizliğini korurken, sahada adeta kaçak yolcular da vardı! Sarı siyahlıların sadece üç taraftarı, deplasman tribününde sessizce 3 silahşörleri oynadı. Sahte taklalarla karşı tribüne saldırmayan Athos, Porthos ve Aramis gibiydiler!

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Gecenin anlamına şapka çıkarmamızı söyleyen özel adamlar da vardı. Mesela; geldiğinden beri 6 asist yapan Thomas Meunier’in 2. yarının başındaki takımın 3, kendinin bu forma altında ilk golüne!

Meunier, topsuz oyunda da var, top ayağında geldiğinde rakibi bunalıma sürükleyecek bindirmelerde de. Kalıbına rağmen meşin yuvarlağa olan zarafeti de bir incelik gibi!

İlk yarıda iki gole imza atan Onuachu’nun sahadaki duruş ifadesi, bence son 30 dakikaya girildiğinde sakatlık riskine karşılık kenara alınmalıydı. Öyle de oldu. Bu gece 14 gole yükselen Paul, eğer Afrika Kupası’na gitmeseydi ve sakatlanmasıydı, belki de şu anda gol kralı listesinin en başındaydı.

Konuk ekip, ev sahibi ile oynadığı son 14 karşılaşmanın sadece birini kazanmış geldi, dün denizin ufkunda kuzey ışıklarına sahne olan Trabzon’a!

İki sakat oyuncusu ve Berat’ın kart cezalısı olduğu bordo- mavililerin yanı sıra, sarı-siyahlılarında iki oyuncusu revirinde olanlardı!

Süper Lig için bir haber bilgisiz bazı yorumcuların, Trabzonspor’un 4 maç seyircisiz oynama cezası aldığını bile bilmeyenlerin, ekranları ablukaya aldığı bir dönemden geçerken, dikkatli olmak ve dikkatli konuşmak lazım!

Abdullah Hoca, az önce üstte yazdığımızı, aklımızdan geçeni okumuş olacak ki; 64. dakikada bir sakatlık yaşanmasın diye oyundan alması gerektiği banko 3 ismi; Onuachu, Visca ve Bardhi’yi kenara alması, gecenin tam isabetli bir varyasyonuydu.

İstanbul ekibinin düzgün teknik adamı Osman Zeki Korkmaz’ın, ikinci 45 dakikada 3. golü yemeden atacakları bir gol ile beraberliği alabilir miyiz? Düşüncesi ise sadece istekler köşesinde kaldı.