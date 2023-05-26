Devrilen traktör çocuk öldürdü

Gaziantep'te kontrolü kaybolduktan sonra devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 6 yaşındaki Enes Muhammet Çiloğlu, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen traktör çocuk öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi kırsal Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve üzerinde 6 yaşındaki Enes Muhammet Çiloğlu'nun da bulunduğu seyir halindeki traktör kontrolü kaybolduktan sonra devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Enes Muhammet ağır yaralandı.

Feci kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Enes Muhammet, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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