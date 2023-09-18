Devrilen traktörün altında kalan iki genç öldü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Görkem Çelik (17) ile Emirhan Ateş (15) yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: AA
Devrilen traktörün altında kalan iki genç öldü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde elim bir olay meydana geldi. Devrilen traktörün altında kalan iki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Çorakdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Çelik’in kullandığı 55 DP 717 plakalı traktör, Kuz mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan Görkem Çelik ve yanındaki Emirhan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik ve Ateş’in cenazeleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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