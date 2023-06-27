Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Olay, İlçeye bağlı Kayageçit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan Yusuf Sönmez(53), traktörü ile evinin yakınındaki bahçeye gitti. Sönmez'in bahçede manevra yaptığı sırada traktör devrildi.

aw924035-02.jpgKazada sürücü Sönmez traktör altına kalarak yaşamını yitirdi. Yakınlarının fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sönmez'in cansız bedeni, yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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