Devrilen yüzlerce kilo su yüklü paletin altında kaldılar. O anlar anbean kameraya yansıdı

Sarıyer'de su yüklü paletin altında kalarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KAYNAK: AA
Devrilen yüzlerce kilo su yüklü paletin altında kaldılar. O anlar anbean kameraya yansıdı

Ayazağa Mahallesi 101. Sokak'taki bir marketin çalışanları, kamyondan asansörlü rampa ile su yüklü paleti aşağı indirdi.

İndirilen yükün markete götürülmeye çalışıldığı sırada iki kişi, devrilen transpaletin altında kaldı.

Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla çıkarken kamyon şoförü olduğu öğrenilen diğer kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Efe Tuna, gazetecilere, duydukları ses üzerine ağabeyi ve babasıyla evden çıkarak olay yerine geldiklerini söyledi.

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“DURUMU KRİTİKTİ”

Suları atarak yaralıyı çıkardıklarını ifade eden Tuna, "Durumu kritikti. Göğsünde sorun vardı. Konuşamıyordu, bilinci kapanıyordu. Ambulans geldi ve yaralıyı alarak hastaneye götürdü." dedi.

Ege Tuna da ses ve bağrışma üzerine balkona çıktığını anlatarak, bir kişinin paletin altında kaldığını gördüğünü dile getirdi.

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“KABURGALARA KIRILMIŞ GİBİYDİ”

Olay yerindeki kişilerle birlikte üzerinde bulunan suları atarak yaralıya ulaştıklarını ifade eden Tuna, "Kaburgaları kırılmış gibiydi, durumu iyi görünmüyordu." şeklinde konuştu.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERADA

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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