DGS başvuruları başladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 DGS başvuru kılavuzu sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

2023 DGS NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.