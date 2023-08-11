DGS sonuçları açıklandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarına nereden bakılır?

Dikey Geçiş Sınavı DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için uyguladığı DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarına nereden bakılır?

DGS sonuçları açıklandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM 16 Temmuz’da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. DGS’ye giren adaylar sonuçlara nereden bakılacağını araştırıyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarına nereden bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı ile DGS tercih süreci gündeme geliyor.

2023 DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

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