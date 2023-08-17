DHA Ankara bölge müdürüne saldırı. Beyzbol sopalarıyla dövülen gazetecinin durumu ağır

Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan, beyzbol sopalarıyla saldırıya uğradı. Gazetecinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA Ankara bölge müdürüne saldırı. Beyzbol sopalarıyla dövülen gazetecinin durumu ağır

Pusula Gazetesi'nin haberine göre, olay akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Yayla Mahallesi’nde tenis kortu önünde yaşandı.

BEYZBOL SOPALARIYLA SALDIRDILAR

İddiaya göre, H. K,, M.K. ve kimliği belirlenemeyen üçüncü bir kişi, Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan’a beyzbol sopalarıyla saldırdı.

Aldığı darbelerle yaralanan Ersin Ercan için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralı Ercan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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DURUMU AĞIR

Saldırıya uğrayan Ercan'ın kafasından darbe aldığı, kaburgasının kırıldığı ve akciğerinin zedelendiği öğrenildi.

Polis, saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Hakan K., Mustafa K. ve ismi tespit edilemeyen üçüncü kişiyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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