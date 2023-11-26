Kendi canını düşünmedi gazetecilere saldırdı

Bartın’da dev dalgaları görüntülemek için polisinin uyarısını hiçe sayan bir kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kendi canını düşünmedi gazetecilere saldırdı

Bartın Amasra Küçük Liman bölgesinde fırtına ve dalgalar nedeniyle polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Amasra Emniyet Müdürü Sevgül Hayal de, tedbirleri denetledi. O anlarda ise polisin uyardığı bir kadın ise canını hiçe sayarak, dev dalgaları görüntülemek istedi.

ÖNCE GAZETECİLERİN TELEFONUNA SALDIRDI SONRA HAKARETLER YAĞDIRDI

Polisin ikazına rağmen tehlike bölgesinden uzaklaşmak istemeyen kadını olay yerindeki gazeteciler görüntülemeye başladı. Bu kez basın mensuplarının üzerine yönelen kadın, kamuya açık alanda izinsiz çekim yapamayacağını söyledi. Gazetecilerin telefonuna almak isteyen ve görüntülerinin silinmesi için talimatlar yağdıran kadın, gazetecilere de hakaretler yağdırdı.

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GAZETECİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTEDİ

Polislere de şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, polislerden işlem yapmaları konusunda talimatlar verdi. Şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, gazetecilerin de şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine ise ifade vermek için polis merkezine davet edildi. Antalya’dan geldiği öğrenilen kadın, cep telefonu ile kendisini görüntüleyen gazetecileri kayda aldı. İsmi öğrenilemeyen kadın, polisin ifade vermek üzere karakola daveti üzerine ise şikayetçi olmadığını söyleyerek gözden kayboldu.

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