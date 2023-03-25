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Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım yapacağını duyurdu

Dicle Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre Sözleşmeli Personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:57
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Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım yapacağını duyurdu

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım yapacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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