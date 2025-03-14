Diddy davasında yeni gelişme: CNN sahtecilikle suçlanıyor

P. Diddy, eski sevgilisi Cassie Ventura'yı darp ettiği iddia edilen videonun, yaklaşan dava sürecinde delil olarak kullanılmaması gerektiğini savunuyor. Bad Boy Records'un kurucusunun avukatları, söz konusu güvenlik kamerası görüntülerinin manipüle edildiğini ve bu videoların onun suçsuzluğunu göstermek için kasten düzenlendiğini öne sürüyor. Dava, 5 Mayıs'ta başlatılacak.

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Cassie Ventura’yı bir otelde darp ettiği iddia edilen videonun, CNN tarafından yayımlandığı belirtiliyor. Diddy’nin avukatları, video üzerinde yapılan inceleme sonucunda görüntülerin önemli ölçüde değiştirilmiş olduğunu ve bu değişikliklerin videonun orijinal haline zarar verdiğini ileri sürüyorlar. Bu savunma, özellikle CNN kanalının söz konusu manipülasyonu gerçekleştiren taraf olarak belirtildiği bir mektup ile mahkemeye sunulmuş durumda.

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Avukatlar, CNN’in sunduğu ve hükümetin mahkemeye sunduğu görüntülerin, ciddi şekilde manipüle edildiğini iddia etti. Bu mektuba göre, her iki video da önemli ölçüde değiştirilmiş ve bu değişiklikler, dava sürecinin gidişatını etkilemeyi amaçlayan müdahaleler olarak değerlendirilmekte.

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Cassie Ventura’yı darp ettiği öne sürülen video, 2024 yılının sonunda ilk kez kamuoyuna sızmıştı. O tarihten sonra, Diddy’nin avukatları, görüntülerin sahteliğini kanıtlamaya çalışırken, olayın daha fazla büyümemesi için de medya üzerindeki kontrolünü arttırmaya başladı. CNN ise, videonun orijinal olup olmadığını sorgulayan bu açıklamaları reddederek, videonun doğruluğunu savundu.

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P. Diddy'nin davası büyük bir yankı uyandırırken, suçlamaların iç yüzü ve video manipülasyonları hakkındaki detaylar, davanın ilerleyen aşamalarında daha fazla gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor.