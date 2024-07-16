Didim'de uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda, Mersin iline gidip Aydın'a dönen ve uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan Ü.E., H.Ç., ve Y.A. isimli 3 şüphelinin bulunduğu araç, Batıköy mevkiinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 30 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 15 adet Cumhuriyet altını ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ü.E. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.