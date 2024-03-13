Dijital karayolu taşımacılığı girişimi Nakliyelazım, 4,2 milyon TL hedefle kitle fonlama turuna çıktı

2018-2022 yılları arasında tedarik zinciri ve lojistik odaklı teknoloji girişimlerinin 50 milyar doları aşkınyatırım aldığı bilinirken, yerel çözümlere olan ilgi 2023’te de varlığını korudu. KPMG verilerine göre, 2023’te Türkiye’de lojistik girişimlerinin 4 milyon dolar yatırım aldı. Yurt içi karayolu taşımacılığında bireysel ve kurumsal müşteriler için dijitalleşme açığını kapatmak amacıyla harekete geçen Nakliyelazım, 2024’ün ilk lojistik sektörü yatırımına imza atmak için, 4,2 milyon TL hedefle kitlesel fonlama yatırım turuna çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Nakliyelazım Kurucu Ortağı Selçuk Mert, “Geçtiğimiz yıllarda yurt içi karayolu nakliye operasyonlarında dijitalleşme için önemli adımlar atılsa da sektörün en önemli problemlerinden biri hâlâ varlığını koruyor. Nakliyelazım olarak, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin her araç tipiyle çalışabilmesini sağlayarak bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Akıllı sistemimizle, yurt içi karayolu taşımacılığında anında fiyatlama yapıyor ve süreci tekliften ödeme aşamasına kadar web ve mobil üzerinden takip edilebilir ve yönetilebilir hale getiriyoruz. Tüm bunların tek çatı altında sunulması sektörümüzde bir ilk… Şimdi de Fongogo üzerinde başlattığımız kitlesel fonlama kampanyamızla, büyüme hedeflerimize doğru emin adımlarla koşmaya hazırız” dedi.

53 milyon TL değerlemeyle kitle fonlama turuna çıktı

Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi’nde 38. sırada yer alan Türkiye'de yük taşımacılığında karayolunun payının %72 olduğunu açıklayan Selçuk Mert,

“Artan akaryakıt maliyetleri ve dijitalleşememiş piyasa, Türkiye’yi karayolu taşımacılığında yüksek navlun maliyetleriyle özdeşleştirdi. Nakliyelazım olarak, karayolu taşımacılık pazarını uçtan uca bir platforma taşıyarak, hem bireysel ve kurumsal müşterilere, hem de bağımsız taşıyıcılara yarar sağlıyoruz. Yüksek kapasiteli şehirlerarası taşımacılık ile şehir içi eşya ve yük taşımacılığını dijitalleştiren bir model ortaya koyuyoruz. Faaliyetlerine 2022’de başlayan, 2023’te taşıyıcı ve müşteri mobil uygulamasını yayına alan ve aynı yıl İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı’na kabul edilen Nakliyelazım, 53 milyon TL değerlemeyle yurt içi karayolu taşımacılığına odaklanan ve gelecek vaat eden bir girişim olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Anında ve sabit fiyatlama, acil taşıma modeli, 7/24 destek

Güvenilir bir nakliye ortağı bulmanın yük sahipleri için zaman alan ve yorucu bir süreç olduğunun altını çizen Selçuk Mert, “Fiyatlama süreçleri ayrı zaman alırken, yük güvenliği bir başka risk teşkil ediyor. Araçla ilgili olası bir problem, tüm süreci başa döndürebiliyor. İş planını ilk 12 ay sonunda %0,5, ilk 24 ay sonunda ise %2 pazar payı hedefiyle kuran Nakliyelazım, anında sabit fiyatlama, canlı takip, ev-ofis taşıma, kurumsal taşıma, ödeme kolaylığı ve gelişmiş ödeme altyapısı ile kurumsala özel sistem seçenekleri sayesinde bu süreçlere pazarda benzeri olmayan bir çözüm getiriyor.

Acil taşıma modeliyle son dakika ihtiyaçlarına da yanıt verebilen Nakliyelazım’ın sunduğu 7/24 destek hizmeti, yük sahipleri ve taşıyıcılara her zaman bir muhataba ulaşmayı taahhüt ediyor. Sistemimizi, doğru fiyata hızlı organizasyon ve doğru bilgi akışının, nakliye operasyonlarının can damarı olduğu bilinciyle geliştirdik. Güçlü teknoloji altyapımız, nitelikli ve sektör dinamiklerine hakim ekibimiz, sigortalı taşıma ve bölgesel depolama gibi faaliyet dışı gelir kalemlerimizle sürdürülebilir bir iş modeli sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Her yıl %300 büyüyeceğiz”

Bireysel yatırımcıların da bu iş modeline 1.000 TL gibi bütçelerle ortak olmasına olanak tanımak için kitle fonlama yöntemini seçtiklerini dile getiren Nakliyelazım Kurucu Ortağı Selçuk Mert, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Nakliye sektörü, fiyatlama süreçlerinin belirsiz olduğu, müşterinin yükünün durumu hakkında kolay bilgi alamadığı, kurumsal ve kolaylaştırıcı olmayan operasyonlar sebebiyle sürekli iş ve para kaybının yaşandığı bir sektör konumunda. Nakliyelazım, sektörde tam dijitalleşme sağlamış bir girişime yönelik ihtiyaca karşılık geliyor. Uygulamalarımızı yayına aldıktan sonra hızlı bir büyüme sürecine girdik. 2024'te imzaladığımız anlaşmalarla lojistik operasyonlarımızı büyüttük ve depolama hizmeti ortaklıklarıyla yetenek setimizi genişlettik. Türkiye'de lojistiğin kalbi olan karayolu taşımacılığını herkes için esnek, dayanıklı, maliyet avantajlı, adil ve dijital hale getirmek için başlattığımız kitlesel fonlama yatırım turumuz, mart boyunca devam edecek. İş modelimizi ve benzersiz değer önermemizi yakından keşfetmek isteyen herkesi Fongogo’daki kampanya sayfamızı incelemeye davet ediyoruz.”