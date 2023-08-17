Dikkat Hemoroid belirtileri başka hastalıklarla karıştırılabilir

Hemoroidin iç ve dış olmak üzere 2 çeşidi bulunduğuna dikkat çeken Prof. İlker Sücüllü, “Hemoroidal hastalığın belirtileri başta kanser olmak üzere birçok hastalıkla karıştırılabilir” diye uyardı.

KAYNAK: DHA
Dikkat Hemoroid belirtileri başka hastalıklarla karıştırılabilir

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. İlker Sücüllü ile Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, her 4 kişiden birinde görülen hemoroid hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Sücüllü, iç ve dış olmak üzere 2 çeşit hemoroid bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Hemoroidler sindirim sisteminin son bölümü olan ve anüs olarak adlandırılan bölgede yerleşik damarsal yapılardır. Dışkı ve gazın tutulması, anüsü tam kapanmasını sağlamak gibi önemli görevleri vardır. Bazı durumlarda kanama ve sarkma gibi belirtiler gösteren hemoroidal hastalık haline gelebilirler. Dış hemoroid makat bölgesinin en hassas ve ağrıya duyarlı olan bölgesinde yerleşir. Buradaki damar pıhtılaşırsa aşırı ağrılı bir şişlik oluşturur. İç hemoroidin ise en sık rastlanan belirtisi ağrısız olarak makattan dışarıya sarkan şişliktir. Çoğunlukla hastalar tarafından dışkılama sonrasında temizlik işlemi sırasında tesadüfen fark edilir. Hemoroid veya basurun dışarıya tam olarak sarkması veya fıtıklaşması ve içeri itilememesi durumunda şiddetli ağrıya neden olabilir”

HANGİ FAKTÖRLER HEMOROİDE ZEMİN HAZIRLAR

Uzun süre oturma, hareketsiz yaşam hemoroidal hastalık için risk faktörü olduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert ise şunlara dikkat çekti:

“Kronik kabızlık veya ishal, dışkılama güçlüğü, gebelik, kalıtım, fazla dışkı yumuşatıcı veya lavman kullanımı, crohn ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları hemoroid için zemin oluşturmaktadır. Bazı kişiler de hemoroid için risk altındadır. Örneğin; sekreterlik, memurluk, mimarlık, mühendislik, bankacılık gibi uzun süre oturmayı gerektiren meslek sahiplerinde hemoroid çok sık karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca vücut geliştirme, bisiklet-motosiklet kullanma, ata binme gibi sporlarla uğraşanlar da riskli grubun içindedir. Öte yandan ileri yaş, kronik kabızlık veya ishal, dışkılama güçlüğü, gebelik, lohusalık, tuvalette uzun süre oturma veya tuvalette kitap okuma alışkanlığı da hemoroidal hastalık riskini artırmaktadır. Hemoroidi rahatlatmak için liften zengin beslenmeye dikkat edilmelidir. Ayrıca evde ılık su banyoları yapılabilir, topikal anestezik kremler ve dışkı yumuşatıcılar kullanılabilir, dışkılama süresi mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır.”

“BUNLARA AMAN DİKKAT


Prof. Dr. İlker Sücüllü, hastaların ne zaman doktora başvurması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Hastalığın başlangıç döneminde sadece makattan kanama yakınması varken, daha sonraki dönemlerde kanamaya dışkılama sırasında makatta oluşan şişlikler eşlik eder. Hemoroid ilerledikçe bu şişlikler artık içeriye girmez hale gelir. Özellikle ilerlemiş olduğu dönemlerde hemoroid memelerinin dışarı çıkmış olması nedeniyle makat devamlı ıslak hale gelir. Makat ıslaklığı nedeniyle kaşıntı da diğer yakınmalara eklenir. Bir de hemoroidin (basur) akut dönem özellikleri vardır. İç hemoroidler (basur memeleri) dışarıya çıkar, içeriye giremez ve şişer. İçleri kanla dolar. Bu dönemde makatta büyük, şişkin bir kitle oluşur ve bu safha çok ağrılıdır. Erken evrede kolayca tedavi edilebilen hemoroidal hastalık için gecikmeden bu alanda uzmanlaşmış hekime başvurulmalıdır.”

“BAŞKA HASTALIKLA KARIŞTIRILABİLİYORR”


Hemoroid belirtilerinin başka hastalıklarla da karıştırılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, “Hemoroid belirtileri makat çatlağı, fistülü, apsesi, siğili, anüs kanseri, rektum kanseri, rektal polip, makat sarkması, ülseratif kolit, crohn hastalığı, makatta mantar hastalığı, gonokok, sifiliz, klamidya gibi makat bölgesi enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Eğer bir hastada ıkınma sırasında makattan kan geliyorsa ya da ıkınma sırasında makattan dışarıya sarkma oluyorsa, makat bölgesinde kaşıntı, ağrı veya ele gelen ağrılı şişlik varsa doktora başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

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