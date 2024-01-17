Dikkat! Seçmen listelerinde son gün…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 1 Aralık 2023’te Resmi Gazete’de ilan edilen seçim takvimi uygulanmaya devam ediyor.

Takvime göre, 2 Ocak’ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin çıktıları alınmaya başlandı ve listeler 4 Ocak’tan itibaren askıya çıkarıldı. Bu tarih aynı zamanda listelere itiraz sürecinin de başladığı tarihti.

Seçim takvimi gereği, bugün itibarıyla seçmen listeleri askıdan kaldırılacak ve listelere itiraz süreci sona erecek. YSK, listelere yapılan itirazları 20 Ocak Cumartesi gününe kadar değerlendirecek.

Ayrıca, bina bazında seçmen kayıtlarının YSK ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanması işlemi de bugün sona erecek.

Seyyar sandık başvuruları da bugün sona eriyor. YSK’nin takvimine göre, hastalık veya engel nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenler, bu seçimlerde de seyyar sandıklarda oy kullanabilecekler.

Seyyar sandıklarda oy kullanmak isteyen ilgililerin, söz konusu seçmenlerin bir yakını tarafından, seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa başvuru yapılması gerekmektedir. Seyyar sandıkta oy kullanımı için başvuru süreci bugün itibarıyla sona erecek.

SEÇMENLERİN OY KULLANMA HAKLARI NELERDİR?

Seçmenlerin oy kullanma hakları ve sorumlulukları, Türkiye’deki seçim kanunları tarafından belirlenmiştir.

İşte seçmenlerin bazı hakları:

Oy Kullanma Hakkı: Her seçmen, seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir. Bu hak, anayasal bir hak olup, seçmenin politik tercihini ifade etme hakkını temsil eder.

Seyyar Sandıkta Oy Kullanma Hakkı: Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve il veya ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilir. Seyyar sandıkta oy kullanmak için seçmenin bir yakını, “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu ve talep formu ile başvuru yapabilir.

Oy Kullanmama Hakkı: Oy kullanmamanın hapis cezası yoktur. Oy kullanmamak suç değildir. Oy kullanmamak idari para cezasına sebep yaptırım olarak düzenlenmiştir.

Seçim İtiraz Hakkı: Seçmenler, seçim sonuçlarına ve seçim sürecine ilişkin itiraz hakkına sahiptir.

Bu haklar, seçmenlerin demokratik sürece aktif olarak katılmasını sağlar. Ancak, bu hakların yanı sıra seçmenlerin de bazı sorumlulukları vardır. Örneğin, seçmenlerin oy kullanırken tarafsızlık ilkesine uymaları ve seçim sürecinde dürüst davranmaları beklenir.