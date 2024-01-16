YSK'nin aday listelerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de. Son gün 20 Şubat

Resmi Gazete’de yayımlanan metne göre;

“Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan adayı listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim etmek zorundadır.



Adayların, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, diploma örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir. Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları karar alırsa, tüm adaylar için siyasi parti genel merkezlerinin yetki verdiği kişiler de aday listelerini ilçe ve il seçim kurullarına verebilir.



Bağımsız adaylar, seçilme yeterliliğini belgeleyen belgeleri ve 7 bin 228 lira Mal Sandığı’na yatırdıklarını gösteren makbuzla dilekçeyi 20 Şubat’a kadar ilgili seçim kuruluna teslim etmelidir.



Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler, herhangi bir seçim çevresinde yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden istediklerine katılabilirler, tüm seçimlere katılma zorunluluğu yoktur.



Adaylar hakkında seçilme yeterliliği yönünden yapılan inceleme sonucunda, eksik belgelerin tamamlanması için belirlenen süre içinde eksik belgeler tamamlanmazsa, o seçim yeri için partiler eksik listeyle seçime katılabilir. Seçilme yeterliliğiyle ilgili eksik belgeleri belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adaylar seçime katılamaz.



Bağımsız adaylar, adaylıktan vazgeçerlerse emaneten yatırdıkları paraları geri alamazlar.



YSK’nin kararına göre, adaylıktan istifalar, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabilir. Adaylar, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvuru yapabilir, istifa, il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebilir.



Siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması halinde bunu tamamlayabilir. Seçim takvimi kapsamında aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart’tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler tamamlanamaz. Ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılır.”