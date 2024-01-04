Seçmen listeleri bugün askıya çıkacak, işte itiraz için son tarih

Kaynak: Haber Merkezi
Seçmen listeleri bugün askıya çıkacak, işte itiraz için son tarih
Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor. Yurttaşların seçmen listelerine hangi tarihe kadar itiraz edebileceği de belli oldu.

Türkiye’de yerel seçimler yaklaşırken il ve ilçelerde seçmen listeleri askıya çıkarılacak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi takvimi belirlenince muhtarlık bölgeleri listeleri de askıya çıkarılıyor.

Listelerin “4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacağı belirtilirken oy verme günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve geçerli bir yerleşim yeri adresine sahip yurttaşlara ait bilgilerin de bulunacağı iletildi. Yurttaşların, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıktan ya da YSK’nın internet sitesinden kontrol edebileceği ifade edildi.

Seçmen listelerine itirazlar ise İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işleminden sonra, yurttaşlar isterlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ya da İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletebilecekler.

SEYYAR SANDIKLARDA OY KULLANILABİLECEK

Bir engeli ya da hastalığı olan Atakumlu seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabileceği bildirildi. Bu seçmenlerin, bir yakınları aracılığıyla YSK’nın sitesinden ‘Seyyar Sandık Talep Formu’ alması ve bu formu İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ya da ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri gerekli.

Görme ve ortopedik engeli yüzde 40’ın üzerinde olanlar ‘Engelli Beyan Formu’ nu, bulundukları yerleşim yerinin İlçe Seçim Kuruluna veya ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa teslim ederek başvuru yapabilirler. Seçmen kütüğüne kayıtlı olan engelli seçmenler, sandık alanlarının giriş katlarında oy kullanabilirler.

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