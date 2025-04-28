Dilan Engin Polat çiftçi lüks otomobillerini geri alacak mı?

Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak ile suçlanan ve tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar yediemine çekilmişti. Çift lüks paylaşımları ile dikkat çeken ve tutuklanan çift gözaltına alınmış ve bir süre sonra tahliye edilmişti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahliye sonrası iki kez yine mahkemelik olan Dilan Polat her defasında sosyal medyaya ara vereceğini açıklayarak yeniden paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak takipçileri ile soru cevap paylaşımı yapan Polat, arabalarını geri alabilecekler mi? yönündeki soruyu eşi Engin Polat'a cevaplattı.

Engin Polat, el konulan araçları ile ilgili olarak ise, 'süreç yargı sürecinde er yada geç adalet yerini bulacak' dedi.

Engin Polat yaptığı açıklamada 'bir borç, harç varsa, yanlış yapılan bir şey varsa şu zamanda söylemekten gocunmuyorum ödemeye hazırız, devletimizin kestiği ceza başımızın üstünde, biz bunu ödemeye hazırız' dedi. Ödemelerini firmalarını geri aldıklarında daha rahat ödeyeceklerini ifade eden Polat, 'boyumuz kıldan ince bekleyeceğiz, sukut edeceğiz süreci bekleyeceğiz' diye ekledi.

Engin Polat sözlerini 'araba, ev bunlar gelip geçici şeyler gelir yada gelmez' diye bitirdi.