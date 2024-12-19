Dilan Polat ara karar sonrası gözyaşları ile paylaşımlara devam ediyor

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp ara kararda tahliye edilmişti. İkilinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Tanıkların ve sanıkların dinlenildiği mahkemede ara karar açıklandı. Polat çiftinin tedbirlerin kaldırılma talebini ayrı ayrı reddeden mahkeme, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan 2025'te yapılacak.

Karar öncesi bir kaç haftadır dualı paylaşımlar yapan Dilan Polat, mahkeme günü de yine takipçilerinden dua istedi.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu beyazlar içinde mahkemeye giderken bolca şarkılı paylaşımlar yaptı. Sosyal medyadan uzak kalmayan isim dönüş yolunda da şarkı söylerken paylaşımlar yapmıştı.

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Dilan Polat ilerleyen saatlerde ise yazılı açıklamalar yaparak kendini ifade etmek istedi. Polat, yazı ile yaptığı paylaşımlarının sonrasın da alışılagelmiş şekilde yine kendisini çekerek konuşmalar yaptı. Gözyaşlarına boğularak yaptığı paylaşımlar kimi takipçiler tarafından gerçekçi bulunmasa da paylaşımlarını sürdüren Polat, gözyaşları içinde konuştu.

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"Kendimi iyi hissetmiyorum için yazı ile anlatmak istedim" diyerek söze başlayan Polat, "bakın bu kadar şube, ortalama 30-40 şubem kapanmak zorunda kaldı, diğerleri ayakta durmaya çalışıyordu bugünü bekliyorlardı" dedi.

"GERÇEKTEN KARA PARA YOK, ÖRGÜT YOK"

Dilan Polat gözyaşları içinde ekrandan kendisini ifade ederken "gerçekten kara para yok örgüt yok bahis yok" haykırdı.

Evinde olduğu için şükrettiğini de dile getiren isim, 'izin verin şirketlerime gireyim' 'vergi borcu çıkmış hiç anlamam, asla bunu savunmuyorum" diyerek yaşadığı kafa karışıklığını da ortaya koydu.

Yaşadıklarının komplo olduğunu savunan Polat, "müsaade edin şubelerimi ayakta tutabileyim, üzüldüğüm gerçekten paralar değil şubeler" dedi.

"BÜYÜK BİR OYUNUN İÇİNE DÜŞTÜK"

Konuşmasında sıklıkla adil yargılanma sözünü de tekrarlayan Polat, iftiraya uğradıklarını da söyledi.

Dilan Polat, gözyaşları eşliğinde yaptığı paylaşımında "büyük bir oyunun içine düştük, biz aileyiz örgüt değiliz, kara para aklamadık, gerçekten çalıştık" diye ekledi.

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Tutuklandıkları dönemde araçlarının sergilenmesine yönelik olarak da konuşan Polat, 'şovlar yapıldı, araçlar sergilendi" dedi.