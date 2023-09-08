Dilan Polat'ın oğlu Ferrari ve Porche model araçlara binmek istemedi

Sosyal medya da yaptığı paylaşımlarla ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat’ın son yaptığı paylaşım yine gündem oldu.

FERRARİ VE PORSCHE MODEL ARAÇLARI REDDETTİ

Dilan Polat küçük oğlu Milan’a 3 araba seçeneği sundu. Milan Ferrari ve Porsche model araçlara binmeyi reddederek Range Rover markalı arabaya binmek istedi.

“NE GEREKSİZ GÖRGÜSÜZ İNSANLAR VAR”

Dilan Polat’ın paylaşımı gündem olurken Bazı sosyal medya kullanıcıları “Ne gereksiz görgüsüz insanlar” diyerek Polat ailesine tepki gösterdi.