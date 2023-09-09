Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti

Engin Polat, saçına dolar takmasından tutun da çalışanlarına altın dağıtmasına kadar sürekli gündem olan eşi Dilan Polat’a evlilik yıl dönümünde uçak hediye etti.

Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, evlilik yıl dönümünde aldığı hediyeyi sosyal medyada duyurdu. Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a uçak hediye etmesi kısa sürede gündem oldu.

İnşaat sektörüne adım atarak 23 yaşında milyonluk işler yaparak adını sektöre duyuran Engin Polat, lise aşkı olan Dilan Polat ile 2007'de dünya evine girdi. Güzellik merkezi sahibi iş insanı ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ile evliliklerinde sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

Evliliklerinin 13'ncü senesinde olan Polat çifti evlilik yıl dönümlerini kutlarken Engin Polat, eşi Dilan Polat için uçak aldığını sosyal medyada paylaştı.

Evlilik yıldönümü hediyesi olarak paylaşılan uçak sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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