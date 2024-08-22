Dilan Polat tahliye edilince mutluluktan ağlayan kadın tepki çekti

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan yargılanan Dilan Polat tahliye edildi. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Polat'ı sevenler bu karardan dolayı mutluluklarını paylaştılar. O paylaşımlardan biri de genç bir kadının mutluluktan ağladığı anları içeriyordu. Genç kadın Dilan Polat videolarını izlerken bir yandan da duygularını paylaştı.

"Çok sevindim ya. Dilan Polat tahliye olmuş." derken mutluluk gözyaşlarına da hakim olamadı.

Dilan Polat haram kara para işlerden hapse girmişti. Tahliye edilince takipçi sayısı 400 bin arttı

Polat ailesiyle ilgili devam eden davalar ve tartışmalı konulara rağmen Dilan Polat'ın kalabalık kitlesinin olması da sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.