Tahliye edilince takipçi sayısı 400 bin arttı. Dilan Polat haram kara para işlerden hapse girmişti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz yıl Kasım ayında aralarında vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamaların da yer aldığı bir dizi suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

MASAK raporunda aklanan Polat, önceki gün cezaevinden tahliye edildi. Ünlü fenomenin tahliyesi sonrası sosyal medya hesabındaki artış ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATMIŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve milyonlarca takipçisi bulunan Dilan Polat Instagram hesabını kapatmıştı.

Dilan Polat'ın Instagram profiline girmek isteyenler "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor." notuyla karşı karşıya kalmıştı.

INSTAGRAM HESABINDA REKOR ARTIŞ

Dilan Polat'ın cezaevinde kullanmadığı Instagram hesabı, tahliye kararıyla birlikte rekor bir artık gösterdi.

Son 24 saatte Dilan Polat'ın takipçi sayısı tam 400 bin artarak 6.5 milyona ulaştı.