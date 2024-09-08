Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu? Enerciiii bitti

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan Engin Polat, geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı. Engin Polat’ın yanı sıra diğer tutuklu sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi.

CEZAEVİ YOLUNDA PAYLAŞIM ÇILGINLIĞI

Dilan Polat, eşinin tahliye haberini aldığı anda büyük bir coşkuyla kutladı. Sosyal medyadan uzak duracağına dair verdiği söze rağmen, tahliye haberini alır almaz sosyal medya paylaşımına başladı. Cezaevi yolunda ardı ardına paylaşımlar yaptı ve tahliye günü çekilen videoyu günler sonra paylaştı.

EŞİNİN YÜZÜNE BAKMADI

Kanal D'nin haberine göre, bu paylaşımlar "Her şey kaldığı yerden devam ediyor" yorumlarına neden oldu. Çiftin 10 ay aradan sonra buluşması ise dikkat çekti; Engin Polat'ın, karşılamaya gelen eşinin yüzüne bakmadığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Dilan Polat’a tepkili olduğu öne sürüldü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Polatlar gece geç saatlerde evlerine dönerken, mahkeme mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddetti. Sanıklara yönelik adli kontrol tedbirleri kaldırılmış olsa da yurt dışına çıkış yasağı devam edecek. Bir sonraki duruşma ise 19 Aralık’ta yapılacak.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Engin Polat'ın tahliye videolarında Dilan Polat'a soğuk davranınca o anları alıntılayarak, "Boşanıyor mu?, Neden yüzüne bile bakmadı?, Engin Polat artık Dilan'la mutlu olamyacak gibi görünüyor, hala Dilan'a çok tepkili" gibi yorumlar yaptı.