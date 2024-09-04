Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın sözleri hakimi kızdırdı

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün mahkemede hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar arasında yer alan Dilan Polat ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların kimlik tespit işlemleriyle devam etti.

ENGİN POLAT’A “REKLAM YAPMA” UYARISI

Duruşma sırasında Engin Polat savunmasını yaparken şirketlerin cirosundan bahsetmeye başladı. Hakim, Polat'ı "reklam yapma" diyerek uyardı ve davaya odaklanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde, Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

14 Haziran'da yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile diğer bazı sanıkların adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vermişti. Daha sonra Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuş ve bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan elde edilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklandığı iddia ediliyor. Ayrıca, bu örgütün kısa sürede kazandığı şöhret ve tanınırlık sayesinde bazı ticari faaliyetlerde bulunduğu ve bu faaliyetlerin aklama suçlarını gizlemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

İddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasını sağlamak amacıyla birden fazla şirket kurulduğu, sahte faturalar düzenlendiği ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtlar tutulduğu iddiaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu tüm mal varlığının müsadere edilmesi ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat’ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Diğer sanıkların da farklı suçlardan çeşitli hapis cezalarıyla yargılanması talep ediliyor.

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