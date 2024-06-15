Dilan Polat’ın evindeki temizlikçiler tahliye haberini 1 hafta önceden vermiş

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu tahliye edildi.

Dilan Polat hakkında da tahliye kararı istenmiş ama mahkeme reddetmiş. Mahkeme Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

MURAT AĞIREL’DEN BOMBA AÇIKLAMA

Gazeteci Murat Ağırel, bir hafta önce, sitede oturan kişilerin Polatların evinin temizlendiğini kendilerini ilettiğini söyledi.

Devamında ise temizlikçilerin soranlara “tahliye edilecekler" diye cevabını verdiğini açıklayan Ağırel “Mahkemeden çıkacak sonucu temizlik için gelen kişiler dahi günler öncesinden biliyor.” İifadelerini kullandı.

Ağırel, “Tesadüf” Polatların avukatı Hüseyin Kaya da KRT TV’deki Kayıt Dışı programında “MASAK aklanma raporunu yazıyor. O rapor geldiğinde müvekkillerimiz tahliye olacaklar” ifadesini kullandı.” dedi.

Ayrıca Ağırel, avukatın da MASAK raporundan bir şey çıkmayacağını “aklanma raporu” diyerek bu işin tahliye ile sonuçlanacağı mesajını verdiğini anlattı.

SILA VE CAN DOĞU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye olarak cezaevinden çıktı. Sıla Doğu cezaevinden çıktığında “Dilann” diye ağlayarak sinir krizi geçirmişti.

Can Doğu ise sorulara cevap vermemişti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.