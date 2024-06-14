Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu cezaevi çıkışında 'Dilan' diye ağladı

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi.

Sıla Doğu, cezaevinin önünde Dilan Polat'ın adını sayıklayarak ağladı. Sinir krizi geçiren Sıla Doğu’yu yakınları sakinleştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

DOĞU KARDEŞLER SERBEST KALDI

Dilan ve Engin Polat çifti ile, aralarında Polatların kardeşi Sıla ve Can Doğu'nun da olduğu şahıslar hakkında dün aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Öte yandan aralarında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti

Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.