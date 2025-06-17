Dilan Polat'ın korumasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Dilan Polat’ın Ümraniye’de tedavi gördüğü hastanenin önünde, özel koruması Alper Ç. motosikletli saldırgan tarafından silahla vuruldu.

Vücuduna üç kurşun isabet eden koruma hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı Ekol TV tarafından yayınlandı.

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Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamasından dolayı 9,5 ay cezaevinde yatan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü fenomen Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı!

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in özel haberine göre hastanenin önünde Dilan Polat'ın koruması Alper Ç. silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anına ilişkin görüntülere ise Ekol TV ulaştı.

İstanbul Ümraniye'de bir hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın koruması Alper Ç. silahlı saldırıya uğradı.

Aracın içinde saldırıya uğrayan koruma yaralandı. Görüntüler ise Ekol TV'de yayımlandı. Motosikletle geldiği tahmin edilen saldırgan korumanın aracına koşarak yaklaşıp silahını ateşledikten sonra kaçtığı kameralara yansıdı. Yaralanan koruma ise hastaneye kaldırıldı.

Fenomen Dilan Polat'tan intihar itirafı

Polat'ın özel korumasının Ümraniye'de bir hastanenin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin şüpheli yada şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.