Dilan Polat'ın ne zaman çıkacağı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Dilan Polat'ın ne zaman çıkacağı belli oldu

Tahliye kararı verilen Dilan Polat'ın cezaevinden çıkış saati belli oldu. Ayrıca Polat'a yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Geçtiğimiz kasım ayından önce lüks yaşamlarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da dahil olduğu soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Dilan Polat, eşi Engin Polat, kayınpederi Sezgin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DİLAN POLAT'A TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile dava süreci başlatıldı ve ilk duruşma için eylül ayı başında tarih verildi. Ancak duruşmaya kısa bir süre kala, avukatların itirazı üzerine Dilan Polat hakkında tahliye kararı alındı.

DİLAN POLAT'IN ÇIKIŞ SAATİ BELLİ OLDU

Hatice Aksu'nun özel haberinde yer alan bilgilere göre; Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, "Dilan Polat’ı akşam saat 17.00 veya 18.00 gibi cezaevinden çıkaracağız. Engin Polat ve Sezgin Polat’ın duruşması ise 4 Eylül’de yapılacak. Zaten haklarında ciddi bir delil bulunmuyor. Güzel günlere kavuşacağız" dedi.

"SOSYAL MEDYAYI ESKİSİ KADAR YOĞUN KULLANMAYACAK"

Avukat Kaya, Dilan Polat’ın cezaevi süreci öncesinde medya baskısıyla karşılaştığını belirterek, "Bu nedenle sosyal medyayı eskisi kadar yoğun kullanmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"AKŞAMA DOĞRU KARDEŞİMİZİ CEZAEVİNDEN ALACAĞIZ"

Sıla Doğu ise ablasının kapalı görüşünden çıktığında tahliye haberini aldığını ve büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Umarım tüm tahliye bekleyenler de bu sevinci yaşar. Biz de akşama doğru kardeşimizi cezaevinden alacağız" dedi.

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