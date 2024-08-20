Dilan Polat'ın ziyaret eden avukatından tahliye sonrası ilk açıklama: Psikolojik sorunları vardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dilan Polat'ın ziyaret eden avukatından tahliye sonrası ilk açıklama: Psikolojik sorunları vardı

Tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı evinde kalan Dilan Polat, gecenin ilerleyen saatlerinde avukatı olan Sevinç Horoz ile görüştü. Horoz, "Psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi... Ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verilmişti. Dilan Polat tahliyesinden sonra kardeşi Sıla Doğu’nun Sarıyer’de bulunan boğaz manzaralı evine gelerek çocuklarıyla ve ailesiyle buluştu. Polat’ın ziyaretine gece saatlerinde avukatı Sevinç Horoz geldi. Tahliye bilgisini paylaşmak için Engin Polat’ın yanına gittiğini belirten Horoz, Dilan Polat’ın sağlık durumu ve tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Tahliye süreci hakkında bilgi veren Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Bu aşamada savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık, ona binaen tahliye kararı verildi" dedi.

96526-2.jpg

Yaptıkları itirazın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyleyen Horoz, "Bekliyorduk, bir haftadır dosyamız incelemedeydi. İtiraz değerlendirmesi henüz yapılmamıştı. Bugün de öğleden önce kararımız geldi. İtirazımızın değerlendirme süreci biraz uzun sürdüğü için çok, hani nasıl bir haber gelir nasıl bir değerlendirme sonucu çıkar, ona ilişkin bir değerlendirme yapamıyorlardı ama ben itirazın açıkçası tahliyeye yönelik bir sonuçla sonuçlanacağını düşünüyordum" şeklinde konuştu.

96526-3.jpg

"PSİKOLOJİK SORUNLARI TABİİ Kİ VARDI"

Dilan Polat'ın ailesiyle yaptığı görüş sırasında bayıldığını onaylayarak, sağlık durumundan bahseden Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini, sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

Tahliyenin şartlarında Polat'ın imza zorunluluğunun bulunmadığını belirten Horoz, "Sadece yurtdışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok" ifadelerini kullandı. Horoz, dosyadaki tüm sanıkların, 4 Eylül'de mahkeme huzuruna çıkarak ifadelerini ve beyanlarını vereceğini belirtti.

aw270497-01.jpg

"ŞU ANDA MEVCUT SEVİNCİNİ YAŞIYOR"

Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

aw270497-02.jpg

Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" sözlerini kullandı.

İlgili Haberler
Şahan Gökbakar'dan 'Dilan Polat' tepkisi. Sosyal medyadan isyan etti
3 ayrı suçtan 120 yılla yargılanıyordu 10 ayda tahliye edildi. Dilan Polat lüks araçlarla karşılandı
Son dakika... Dilan Polat cezaevinden böyle çıktı
Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü
Ünlü sanatçının İstanbul konserine saldırı girişimi Gündem
Ünlü sanatçının İstanbul konserine saldırı girişimi
TEM Otoyolu’nda kaza: İki otomobil birbirine girdi Yerel Haberler
TEM Otoyolu’nda kaza: İki otomobil birbirine girdi
İşte 11 soruda maymun çiçeğiyle ilgili merak edilenler. Sağlık Bakanlığı açıkladı Gündem
İşte 11 soruda maymun çiçeğiyle ilgili merak edilenler. Sağlık Bakanlığı açıkladı
Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Gündem
Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı
Pilot bayılan 225 yolculu uçak acil iniş yaptı: Havada korku dolu anlar Dünya
Pilot bayılan 225 yolculu uçak acil iniş yaptı: Havada korku dolu anlar