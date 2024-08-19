3 ayrı suçtan 120 yılla yargılanıyordu 10 ayda tahliye edildi. Dilan Polat lüks araçlarla karşılandı

İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve 12 diğer şüpheli Kasım ayında gözaltına alınmıştı. Bugün tahliye olan Polat lüks araçlarla oluşturulmuş konvoyla karşılandı.

Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye edildi.

Polat'ın uzun süre ablasına sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Bugün tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edildi.

Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.

Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" MASAK’ın görev ve yetki alanına giriyor.

MASAK'a göre bu suç şu şekilde tanımlanıyor:

"5549 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hüküm ihdas edilmiş ve yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesinin zorunlu olduğu.."

"5549 sayılı Kanunun el koyma başlıklı 17nci maddesinde; aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabileceği hüküm altına alınmıştır."

Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde daha önce arama yapılmış ve dijital materyallere el konulmuştu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmişti.

LÜKS ARAÇLARINA EL KONULMUŞTU

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekilmişti.

Lüks yaşamı ve gösteriş merakıyla bilinen ünlü fenomenin cezaevinden çıkarken lüks araçlardan oluşan konvoylarla karşılanması dikkat çekti.