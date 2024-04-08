Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu seçim sonrasında ilk röportajını verdi. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Dilek İmamoğlu hem gündeme dair açıklamalarda bulundu, hem de Emine Erdoğan ile beraber proje yapmak istediğini açıkladı.

Emine Erdoğan ile ortak projeler yapmak istediğini belirten Dilek İmamoğlu, “Emine Hanım’la birlikte projeler yapalım isterim. Çünkü kendisi de sonuçta ülkenin tanıdığı, çok değerli bir insan. Ve çok da güzel projeler de yapıyor. Kız çocukları için, kadınlar için projeler yapmak isterim kendisiyle” ifadesini kullandı.

“HER ETKİNLİĞE DAVET ETTİM BİR KERE TEŞEKKÜR ETTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilim hattı olduğunu belirten gazeteci Cansu Çamlıbel, Dilek İmamoğlu’nun Emine Erdoğan ile bir kanal açarak bu gerilimi yumuşatma yönelik bir harekette bulunup bulunmayacağı yönündeki sorusuna cevap veren İmamoğlu, kendisinin 2019’dan sonra birçok davete Emine Erdoğan’ı davet ettiğini belirtti:

Aslında biz 2019'da seçildikten sonra birçok davetimize Emine Hanım'ı davet ettik. Sizin şu anda sorduğunuzu biz o zamandan beri yapmaya başlamıştık zaten. Kadınlar Günü etkinliklerimize davet ettik kendisini.

Beş senedir özel günlerde kendisine mesaj iletiyorum. Yani benim böyle bir iletişim kurma çabam var. Ama bugüne kadar olmadı, gerçekleşmedi.

- Emine Erdoğan hiçbir davetinize geri dönmedi mi?

"İlk Kadınlar Günü etkinliğimizde mektup geldi. Çok da güzel bir ‘teşekkür’ mektubu aldım Emine Hanım'dan. Onun dışında herhangi bir iletişimimiz olmadı. Ama bundan sonra tabii ki olur. Neden olmasın? Yine biz teklifimizi götürürüz.

Birlikte olmak isterim. Emine Hanım’la birlikte projeler yapalım isterim. Çünkü kendisi de sonuçta ülkenin tanıdığı, çok değerli bir insan. Ve çok da güzel projeler de yapıyor. Kız çocukları için, kadınlar için projeler yapmak isterim kendisiyle."