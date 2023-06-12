Dilek Taşı dizisiyle dönüyor. Hazal Subaşı'nın partneri belli oldu

Hazal Subaşı, 'Dilek Taşı' dizisi ile ekranlara dönüyor. Subaşı'nın dizideki partneri ise Ozan Dolunay oldu.

Dilek Taşı dizisiyle dönüyor. Hazal Subaşı'nın partneri belli oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Kanal D'nin Pastel Film imzalı dönem dizisi "Dilek Taşı"ın salı günü okuma provası yapılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Dilek Taşı” dizisi 15 Haziran’da sete çıkacak.

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Merakla beklenen dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Perihan Savaş başlıca rolleri paylaşacak. Can Sinan‘ın yazdığı, Altan Dönmez‘in ise yöneteceği dizide Hazal Subaşı‘nın partnerine hayat verecek oyuncu da belli oldu.

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Son olarak cuma günü yayınlanan Netflix‘in Merve Kült filminde Anıl rolüne hayat veren ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Ozan Dolunay, Dilek Taşı dizisinin başrol oyuncuları arasına katıldı.

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Ozan Dolunay dizide Figen’in (Hazal Subaşı) minibüs şoförlüğü yapan sözlüsü Kenan roüne hayat verecek.


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