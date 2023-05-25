Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. "Bir aydır birlikteyiz"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Hazal Subaşı, yaklaşık bir ay önce tanıştığı sevgilisi Atakan Başavcı ile Suadiye’de objektiflere takıldı. Mekan çıkışında bir anda karşısında gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen taze aşıklar, ilişkilerini doğruladı.
"BİR AY ÖNCE BAŞLADI"
Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamada bulunan Subaşı, "İlişkimiz yaklaşık bir ay önce başladı, şimdi evimize gidiyoruz. İyi akşamlar" demekle yetindi.
Bir hayli keyifli oldukları görülen çiçeği burnunda çift, ardından evlerin yolunu tuttu.
Ayrıca Atakan Başavcı'nın oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olduğu öğrenildi.