Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. "Bir aydır birlikteyiz"

Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Atakan Başavcı ile ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu, "İlişkimiz yaklaşık bir ay önce başladı" itirafında bulundu.