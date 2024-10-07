Dilenci topladığı bir poşet parayı yol ortasında saydı

Edirne’de Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan trafik ışıklarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Yol kenarında dilencilik yaparak sürücülerden para toplayan bir şahıs, daha sonra yolun kenarında yeşil alana oturarak günlük hasılatını saydı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Günlük kazancını sayan dilencinin bu rahat tavırları, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.