Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir. İşte sessiz katilin 4 işareti

Habertürk’te yer alan habere göre; Genel sağlığınızı ölçümlemede organların verdiği sinyallere mutlaka kulak vermenizin gerektiği vurgulandı. Eğer vücudunuzda birtakım değişiklikler gözlemliyorsanız altında yatan nedeni araştırmanızın gerekliliği bildirildi. İdrar ve cilt renginde değişiklikler hangi hastalığa yakalandığınızın habercisi olabileceği vurgulandı.. Bu durumlara ek olarak dilinizde oluşan beyaz lekeler de aslında size bir işaret verdiği vurgulandı.

Dilde görülen bu beyazlıklar ise farklı hastalıkların habercisidir. İşte şekline ve konumuna göre dilin renginin işaretleri...

AĞIZ ÜLSERLERİ

Ağızda ve dilde ülserler yaygındır ve ağrılı olsalar da genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşirler. İyileşmeyen bir ülseriniz veya dilinizde yeni bir yumru varsa, bu ağız kanseri belirtisi olabilir ve hemen doktorunuza veya diş hekiminize görünmelisiniz.

DİL ÜZERİNDEKİ BEYAZ PLAK

Ayrıca, dil üzerinde beyaz veya başka bir plak oluşumu zayıflamış bir bağışıklık sisteminin bir belirtisidir. Yani diliniz beyazsa, inceleyin ve plağın nerede olduğunu belirleyin.

Beyaz dilin yetersiz ağız hijyeni göstergesi olabileceğini de unutmayın. Beyaz dil hastalıkların bir göstergesi olabilir.

DİLİN ÖN UCU

Solunum sistemi hastalıklarına neden olur. Akciğerler, kenarlar boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret eder.

DİLİN ORTA KISMI

Karaciğer sol kenara, sağdaki pankreasa ve midenin orta kısmına yansıtılır.

DİLİN ALT KISMI

Kenarlar böbreğe tekabül eder, ortadaki bölge bağırsaktır. Bazda beyazlığın birikmesi, bağırsakta önemli miktarda toksin varlığını işaret edebilir. Özellikle çatlaklar varsa veya plak gri görünüyorsa, gastrit, mide ülserleri veya duodenal ülserlerin başlangıcıdır.

KAZINABİLEN BEYAZ NOKTALAR

Dr. Rachel Ward, diş fırçasıyla fırçalanabilen beyaz lekelerin ağızda pamukçuk belirtisi olabileceğini söylüyor. Genellikle ağrı, hoş olmayan bir tat ve yeme ve içme güçlüğü ile ortaya çıkabilir. Oral pamukçuk yaygın ve normalde kolayca tedavi edilse de tekrarlayan bir sorun haline gelirse, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun veya bir eksiklik gibi altta yatan başka bir sağlık sorununu gösterebilir.

BEYAZ LEKELER

Dilinizde çıkmayan beyaz lekelere Lökoplaki denir. Bu durum, sigara içmek gibi tahriş edici maddelere kronik olarak maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Rachel, çoğunlukla iyi huyludurlar ancak kanser öncesi olabilirler ve diş hekiminiz veya doktorunuz tarafından görülmesi gerekir, diyerek uyarıda bulunuyor.

