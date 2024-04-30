ABD’de istihdam maliyeti yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024’e ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, 2024’ün ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artış kaydetti.

2023’ün son çeyreğinde yüzde 0,9 yükseliş gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu.

İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık olarak ise yüzde 4,2'lik arttı.

Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 artış gösterdi.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti yine aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti ise yüzde 1,3'lük yükseldi.