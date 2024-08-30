Dilruba tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilruba tahliye edildi

Sokak röportajından dolayı tutuklanan Dilruba K.'nın dün akşam tahliye edildiği öğrenildi.

İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek önce gözaltına alınan daha sonra ise hakkında tutuklama kararı çıkarılan Dilruba Kayserilioğlu dün akşam saat 21.00 sıralarında tahliye edildi.

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NE OLMUŞTU?

Sokak röportajında kullandığı ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Dilruba Kayserilioğlu “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”Cumhurbaşkanına hakaret” suçları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Kamuoyunun tepkisini çeken bu tutuklama hakkında jet hızında iddianame hazırlanmış ve Dilruba’nın 3 Eylül’de yargılanacağı bildirilmişti.

Dün akşam saatlerinde tahliye olan Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.

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