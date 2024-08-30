Dilruba tahliye edildi

İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek önce gözaltına alınan daha sonra ise hakkında tutuklama kararı çıkarılan Dilruba Kayserilioğlu dün akşam saat 21.00 sıralarında tahliye edildi.

Dilruba Y. İçin jet iddianame! Duruşma günü belli oldu

NE OLMUŞTU?

Sokak röportajında kullandığı ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Dilruba Kayserilioğlu “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”Cumhurbaşkanına hakaret” suçları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Kamuoyunun tepkisini çeken bu tutuklama hakkında jet hızında iddianame hazırlanmış ve Dilruba’nın 3 Eylül’de yargılanacağı bildirilmişti.

Dün akşam saatlerinde tahliye olan Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.