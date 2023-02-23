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Pelkas Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Hull City'nin yıldızı açıkladı

Fenerbahçe'den Acun'un takımı Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:31
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Dimitrios Pelkas'tan geleceğiyle ilgili açıklama geldi

Pelkas Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Hull City'nin yıldızı açıkladı
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Pelkas merak edilen soruyu yanıtladı. Menajerinin kendisiyle ilgili olumlu açıklamasına cevap veren Pelkas, "Böyle şeyler duyduğunuzda gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bu tür sözler size daha fazla hırs veriyor. Bana inandığı için ona daha fazlasını vermek istiyorum." dedi.
Gelecek sezon da Hull City'de forma giymek istediğini belirten Pelkas, İngiltere'de kalmak istiyor musun sorusuna, "Evet" cevabını verdi.
Geleceğiyle ilgili açıklama yapan Yunan oyuncu, "Yazın ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 3-4 aya odaklanmak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sezon bittikten sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki 10 numara, sezon başında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralanmıştı.

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