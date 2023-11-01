Dinçer Gökçe'nin sorumlu olduğu haber yalan çıktı. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı

Dinçer Gökçe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberini gerekçe göstererek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Gökçe, savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Dinçer Gökçe'nin sorumlu olduğu haber yalan çıktı. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı

‘Döner Kardeşler’ olarak bilinen, 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıklı suç örgütünün davasında 2022 yılının Şubat ayında karar açıklanmıştı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Emirhan Döner’in ’örgüt kurma ve yönetme’, ’tefecilik’, ’nitelikli yaralama’, ’tehdit’, ’nitelikli yaralamaya azmettirme’, ’hürriyeti tahdit’ ve ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Emirhan Döner’in kardeşi Turhan Döner’in ise ’yaralama’, ’tehdit’, ’yaralamaya azmettirme’, ’hürriyeti tahdit’, ’tefecilik’, ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ ve ’örgüt yöneticiliği’ suçlarından toplam 34 yıl 10 ay hapsine hükmedilmişti.

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HABER İÇERİĞİNE İLİŞKİM ADLİ KAYNAKLAR TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde hükümlülerin tahliye olacağına ilişkin çıkan haberler üzerine hükümlü Emirhan Döner’in başka suçtan tahliye olduğu, kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden sanık Turhan Döner’in Edirne F Tipi, sanık Emirhan Döner’in ise Kırıkkale F tipi cezaevinde infazlarına hükümlü olarak devam edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Hükümlü Turhan Döner’in 2036, hükümlü Emirhan Döner’in ise 2040 yılında koşullu salıverilecekleri de öğrenilmişti. Tahliye kararlarına dair yazıların cezaevine gönderildiği ve tahliye edildiklerine dair haber içeriğinin tamamen hatalı ve gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanıltıldığı da adli kaynaklar tarafından açıklanmıştı.

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HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin gerçeğe aykırı haber yaparak kamuoyunun yanıltıldığı belirtilerek Halk TV haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Gökçe, Sulh Ceza Hakimliği tarafından gazetecilik ile ilgili kitaplar okuması ve özet yazması adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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