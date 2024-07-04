Dinden soğutan hoca kılıklı sözde hoca kadınların neden regl olduğunu açıkladı. Bunlara kim yol veriyor

Sosyal medyada biraz takipçi kazandıktan sonra kendilerine hoca diyen sözde din adamlarının akla mantığa aykırı vaazları yüzünden insanlar dinden soğumaya devam ediyor.

Kendisine hoca diyen Abdullah Ahmet isimli bir şahsın videosu, izleyenleri hem sinirlendirdi hem de tepki vermesine neden oldu.

Sözde hoca, kadınların her ay regl olmasını Hz. Havva’nın cennetteki bir ağaçtan meyveyi koparması sonucunda ağaçtan kan geldiğini bundan dolayı da Allah’ın kendisine “Bu kan sende hep kalacak, hep bunu göreceksin. Doğumun zor olacak” dediğini açıkladı.

Kadınların hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli olan bu fizyolojik süreç hakkında dayanaksız ve mantıktan yoksun açıklama sosyal medyada elden ele hızla dolaşıyor.

Piyasadaki sözde hocalar yüzünden dinden soğuyan ve dinden çıkan insanların sayısının hızla arttığı dönemde yayılan bu video inanan insanların da tepkisini çekti.