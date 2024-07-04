Dinden soğutan hoca kılıklı sözde hoca kadınların neden regl olduğunu açıkladı. Bunlara kim yol veriyor

Düzenleme: Serhat Ağa
Dinden soğutan hoca kılıklı sözde hoca kadınların neden regl olduğunu açıkladı. Bunlara kim yol veriyor

Abdullah Ahmet Hoca olarak bilinen sözde bir hoca kadınların regl olmasını öyle bir nedene bağladı ki izleyenler sözde hoca yüzünden dinden soğudu. Videoyu izleyen “Bunlara kim yol veriyor” sorusunu sordu.

Sosyal medyada biraz takipçi kazandıktan sonra kendilerine hoca diyen sözde din adamlarının akla mantığa aykırı vaazları yüzünden insanlar dinden soğumaya devam ediyor.

Kendisine hoca diyen Abdullah Ahmet isimli bir şahsın videosu, izleyenleri hem sinirlendirdi hem de tepki vermesine neden oldu.

Sözde hoca, kadınların her ay regl olmasını Hz. Havva’nın cennetteki bir ağaçtan meyveyi koparması sonucunda ağaçtan kan geldiğini bundan dolayı da Allah’ın kendisine “Bu kan sende hep kalacak, hep bunu göreceksin. Doğumun zor olacak” dediğini açıkladı.

Kadınların hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli olan bu fizyolojik süreç hakkında dayanaksız ve mantıktan yoksun açıklama sosyal medyada elden ele hızla dolaşıyor.

Piyasadaki sözde hocalar yüzünden dinden soğuyan ve dinden çıkan insanların sayısının hızla arttığı dönemde yayılan bu video inanan insanların da tepkisini çekti.

ekran-goruntusu-2024-07-04-100502.png

ekran-goruntusu-2024-07-04-102643.png

ekran-goruntusu-2024-07-04-102647.png

ekran-goruntusu-2024-07-04-102652.png

İlgili Haberler
Ülkece dertlerimiz bunlar... Fazlı Tonar Hoca "fakirliğin sebeplerini" sıraladı: "Çıplak yatmak"
Hoca olduğu iddia edilen şahıstan tartışmalı açıklama: "Saç ekimi caiz değil"
Hoca olduğu iddia edilen şahıstan tartışmalı açıklama: "Saç ekimi caiz değil"
Son Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi Gündem
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı
81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı Ekonomi
81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı
10 yaş üstü otomobili olanlar yaşadı Otomotiv
10 yaş üstü otomobili olanlar yaşadı
Marangoz dükkanı alev alev yandı Yerel Haberler
Marangoz dükkanı alev alev yandı
Kastamonu'da orman yangını Yaşam
Kastamonu'da orman yangını