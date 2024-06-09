Ülkece dertlerimiz bunlar... Fazlı Tonar Hoca "fakirliğin sebeplerini" sıraladı: "Çıplak yatmak"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülkece dertlerimiz bunlar... Fazlı Tonar Hoca "fakirliğin sebeplerini" sıraladı: "Çıplak yatmak"

Karadenizli Hoca Fazlı Tonar, zenginliğin kısa yolunu bulduğunu iddia etmesi üzerine videosu kısa sürede gündem olmuştu. Bu kez de Tonar, "Evi gece süpürmek, fakirlik getiriyor diyorlar. Bu doğru mudur?" sorusuna verdiği cevapla fakirliğin sebeplerini sıralamasıyla gündem haline geldi.

Daha önce zenginliğin kısa yolunu bulduğunu iddia eden Fazlı Tonar, sosyal medyada söylediği cümlelerle gündem oldu. Fazlı Tonar, kendisine Fazlı Hoca olarak hitap edilen Giresunlu bir vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Bulancak ilçesinde gerçekleştirdiği dini sohbetlerle tanınan Tonar, son video paylaşımında zenginlik elde etmenin yöntemini keşfettiğini öne sürdü. İddiasına göre, Vakia suresinin okunması, işe gitmek ya da çalışmak gibi diğer tüm eylemlerden daha etkili bir zenginlik formülü sunuyor. Tonar'ın bu ifadeleri, sosyal medyada geniş yankı buldu ve tartışmalara yol açtı.

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TONAR, BU KEZ DE FAKİRLİĞİN SEBEPLERİNİ AÇIKLADI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoda bu kez de Fazlı Tonar, fakirliğin sebeplerini açıkladı. Videoda, kendisine yöneltilen "Evi gece süpürmek, fakirlik getiriyor diyorlar. Bu doğru mudur?" sorusuna Tonar, sebeplerini maddedeler halinde açıkladı:

  • Gece ev süpürmek,
  • Yalan söylemek,
  • Bulaşıkları yıkamadan bırakmak,
  • Çıplak yatmak.

Tonar, sözlerine şöyle devam etti: "Evet, doğru. Evi gece süpürmek, yalan söylemek, ekmek kırıntısını çöpe atmak, örümcek yuvası bırakmak, bulaşıkları yıkmadan bırakmak, çıplak yatmak, eşiğe oturmak fakirlik sebeplerindendir."

FAZLI TONAR KİMDİR?

Fazlı Tonar, 1978'de Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Hasanşeyh köyünde doğdu. İlk eğitimini köyünde tamamlayan Tonar, daha sonra İstanbul'a taşınarak eğitim hayatına devam etti ve 10 yıl boyunca medrese eğitimini sürdürdü.

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