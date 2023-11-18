Direğe çarptı otomobil yandı kadın sürücü öldü

Kahramanmaraş’ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Sibel Aksu, aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil bir anda alev topuna döndü. Kadın sürücü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Direğe çarptı otomobil yandı kadın sürücü öldü

İHA'nın haberine göre, Onikişubat ilçesi Önsen Köprüsü mevkii korkunç bir kaza yaşandı. 46 AGH 260 plakalı otomobilye seyir halinde olan 27 yaşındaki Sibel Aksu bir ara direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç kadın süratle aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile takla atarak yol kenarına savrulan otomobilde kaza sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken otomobil sürücüsü Sibel Aksu hayatını kaybetti. Otomobilde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilin yandığı o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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