Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Muğla’da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında otomobil alev topuna döndü, yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında otomobil alev topuna döndü, yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Milas ilçesi Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 LJ 941 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, arabayı durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin etkin çalışması sonunda yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra araç, olay yerinden kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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