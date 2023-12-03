Direksiyon hakimiyetini kaybedince elektik direğine çarptı

Çorum'da bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince aydınlatma direğine çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin devam ettiği belirtildi.

KAYNAK: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybedince elektik direğine çarptı

Meydana gelen kaza, il merkezi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.S.A. idaresindeki 05 EZ 190 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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